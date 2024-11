Assembleia Legislativa do RS celebra Dia da Consciência Negra em sessão solene

O Dia da Consciência Negra, celebrado nos âmbitos estadual e nacional em 20 de novembro, foi comemorado em sessão solene na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (21). A cerimônia foi conduzida pela deputada estadual Bruna Rodrigues (PCdoB), que integra a Bancada Negra no parlamento gaúcho.

"A presença, nesta legislatura, de três deputados negros, que trazem projetos significativos, é também mudar o curso da história do Estado e do País", declarou Bruna. Estiveram presentes na sessão os outros dois deputados negros da Assembleia: Laura Sito (PT) e Matheus Gomes (PSOL).



Laura Sito destacou que em 2024 ocorreu o primeiro feriado em 20 de novembro, e que este momento reafirma a reflexão sobre o enfrentamento ao racismo estrutural no Brasil. “Acendemos a chama sobre qual modelo de democracia queremos para o país”, afirmou a parlamentar. A deputada finalizou o discurso afirmando o compromisso seu e da Casa legislativa no enfrentamento ao racismo e luta por uma vida digna ao povo.



Já Matheus Gomes falou sobre o fato de o Rio Grande do Sul ser o último estado a reconhecer o Dia da Consciência Negra, e destacou: “aqui, somos os últimos a viver essa experiência, há uma dificuldade em aceitar a valorização do povo negro do ponto de vista social, político e cultural”. O deputado ainda citou Zumbi dos Palmares como personagem histórico que se impôs como forma de superar “o mito opressor de que o Brasil era uma democracia racial”.

Além dos três integrantes da Bancada Negra, discursaram na sessão solene os deputados Patrícia Alba (MDB) e Professor Bonatto (PSDB), em participação online. A cerimônia ainda realizou a entrega do Troféu Deputado Carlos Santos e o Prêmio Zumbi dos Palmares 2024 a homenageados.