Estátua de Zumbi dos Palmares é inaugurada em Porto Alegre

Nesta quarta-feira (20), feriado nacional e Dia da Consciência Negra, ocorreu a inauguração da estátua de Zumbi dos Palmares no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. O monumento do líder quilombola que combateu a escravidão no século XVII no Brasil está fixado no largo que leva o seu nome e é símbolo de uma luta de muitos anos por parte da comunidade negra da cidade.

Dezenas destas pessoas estiveram presentes no ato de lançamento da obra, que reuniu muita gente no local, e contou com a presença de autoridades, como o prefeito Sebastião Melo, a secretária-executiva adjunta do Ministério da Igualdade Racial, Adriana Marques, a vereadora Karen Santos (Psol) – autora da emenda impositiva que gerou a iniciativa – o vereador Jonas Reis (PT), entre outros.

Após as homenagens, que contaram com falas de representantes quilombolas, cantos e tambores em celebração a Shangô e outros orixás, Melo foi chamado por "Mãe Pati", liderança do Quilombo Família de Ouro Ylê de Oxum, para fazer um discurso. No entanto, o prefeito foi vaiado por parte das pessoas presentes e não conseguiu se pronunciar. Aos gritos de "Fora Melo" e "Racistas e fascistas não passarão", o grupo acabou por impedir a fala do governante, que se retirou do evento, acompanhado de assessores.

Produzida pelo artista visual Mario Cladera – uruguaio radicado na Capital desde 1978 e referência em escultura no Rio Grande do Sul – a estátua dedicada ao herói da luta pela liberdade e contra a escravidão mede 2,60 metros de altura (somando a lança) e foi feita em bronze.

Segundo Cladera, o processo de criação do monumento iniciou em março (tendo sido interrompido no período da enchente) e foi inspirado na luta anti-racista e pela igualdade social. "Zumbi era um verdadeiro guerreiro, e é isso que a imagem esculpida quer passar", pontua. A inauguração da estátua fez parte de uma série de atividades da 34ª Semana Municipal da Consciência Negra de Porto Alegre, que começaram na última quinta-feira (14) e duram até sexta-feira (22).