"Foi assustador, gravíssimo e triste", diz senador Paim sobre atentado ao STF

Ao lado dos senadores gaúchos Hamilton Mourão (Republicanos) e Luís Carlos Heinze (PP) e do catarinenses Experidião Amin (PP), o senador gaúcho Paulo Paim (PT) comentou o atentado a bomba ao Supremo Tribunal Federal (STF) ocorrido na noite de quarta-feira (13), em Brasília. “Foi assustador, gravíssimo e triste o ocorrido”, disse o petista, ressaltando que as forças de segurança estão investigando o caso.



Os parlamentares viajaram a Porto Alegre para apresentar nesta quinta-feira (14) um balanço das ações realizadas pela Comissão Temporária do Senado criada para acompanhar as atividades relativas ao enfrentamento da calamidade que atingiu o Rio Grande do Sul em maio deste ano. Foi logo após um resumo das realizações do grupo, apresentada por Mourão, que Paim comentou o atentado.



“Precisamos de revisão urgente da segurança na Praça dos Três Poderes, pois ali está o coração da democracia. No momento aqui não estou fazendo nenhum julgamento ideológico, mas dizendo que tudo tem que ser esclarecido. Esperamos, em nome da democracia, que isso aconteça o mais rápido possível”, complementou.