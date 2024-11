Escritório de Transição ouvirá a sociedade a partir de segunda, diz Melo em reunião da ADCE

O prefeito reeleito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), participou nesta quinta-feira (14) de reunião-almoço promovida pela Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa (ADCE). Melo esteve acompanhado de representantes da ACDE e do ex-governador gaúcho Pedro Simon (MDB). No encontro, o prefeito abordou a primeira medida anunciada após a sua reeleição: a instalação do Escritório de Transição entre a atual gestão e a próxima. "A expectativa da população é muito maior, e por isso eu criei o Escritório de Transição", explicou. Conforme Melo, a primeira etapa do Escritório, de ouvir os atuais quadros do governo sobre propostas de melhorias para a cidade e sobre o que acreditam que precisa ter sequência, terminou nesta quinta-feira (14). "Hoje nós encerramos a oitiva de toda a parte interna, e a partir de segunda-feira nós vamos começar com a sociedade. E hoje, por exemplo, tomei uma decisão: revoguei o teletrabalho a partir de 1º de janeiro. E por que eu fiz isso?", disse o prefeito. De acordo com Melo, esta medida foi motivada para que todos os integrantes da gestão estejam presencialmente decidindo as ações para a cidade. O prefeito também falou brevemente, e sem citar nomes, das investigações sobre o seu filho, Pablo Melo (MDB), que estava atuando como vereador suplente de Porto Alegre e foi afastado do cargo por decisão da Polícia Civil no âmbito da Operação Capa Dura, que apura supostas irregularidades em compras da Secretaria Municipal da Educação (Smed). Para Melo, a presunção de inocência é um dos pilares da democracia. “A democracia que eu ajudei a construir tem muitos princípios, e tem conquistas civilizatórias, e uma delas é a presunção da inocência. Nós estamos vivendo em um estado policialesco em que todo mundo é culpado, e depois é provada a inocência”. O prefeito ainda completou: “É preciso botar dez carros de polícia pra buscar o celular de alguém e chamar primeiro a imprensa para liquidar a vida das pessoas, podendo afastar funcionários públicos que fizeram concurso”.