'Minha régua sobre corrupção é a mesma para parente', diz Melo ao comentar investigação sobre seu filho

O prefeito reeleito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), comentou nesta quarta-feira (13) a investigação que tem seu filho, o vereador afastado Pablo Melo (MDB), como um de seus alvos. "Eu acho que o Pablo Melo tem que responder (legalmente) por isto. A minha régua sobre corrupção é a mesma, seja funcionário público, vereador, parente", afirmou. Apesar disso, reforça que a presunção de inocência é uma regra que deve valer para todos.

A investigação ocorre no âmbito da operação Capa Dura, que investiga supostas fraudes licitatórias na Secretaria Municipal de Educação (Smed). Na terça-feira (12), Pablo foi afastado pela Justiça de seu cargo por 180 dias e teve uma busca e apreensão realizada em seu gabinete na Câmara Municipal na manhã desta quarta-feira (13).

Os alvos mais recentes das diligências são suspeitos de terem intermediado compras supostamente ilícitas. Entre eles, estão, além de Pablo, um ex-chefe do seu gabinete que atualmente ocupava o cargo de assessor da Procuradoria-Geral do Município (PGM) e o ex-vereador Alexandre Bobadra (PL). Este último, teria organizado uma reunião para tratar do assunto junto a Melo.

"Eu, como prefeito, recebo dezenas de pedidos de agendas todos os dias e não consigo atender todas, mas sempre que vem de um parlamentar dou preferência. Esta agenda que aconteceu é de muito tempo atrás. O vereador Bobadra me pediu essa agenda para tratar sobre tecnologia na educação e uma pessoa acompanhou. Eu chamei dois ou três secretários para acompanhar e a minha fala sempre é mesma, é escutar. E se o senhor quer negociar com a prefeitura, cumpra as regras do jogo e participe das licitações. E o vereador Pablo Melo estava nesta audiência junto com o vereador Bobadra", explicou o prefeito.

Ele disse, ainda, que não comentará as investigações a fundo por não ter acesso ao processo. Mesmo assim, se colocou à disposição para contribuir com as investigações caso necessário e afirmou esperar "que as provas apareçam rapidamente e que tenha julgamento sério" e que a investigação "não descambe as coisas para o campo da política".

O prefeito, até o momento, havia comentado a operação apenas em seu perfil na rede social X em duas publicações. "Corrupção não é tolerada na nossa gestão. Determinei na origem apuração na Smed. Colaboramos fortemente nas investigações dos órgãos competentes, que hoje têm nova etapa. Repudio com indignação todo mau uso de dinheiro público. Quem cometeu crime deve ser punido no rigor da lei", escreveu em um primeiro momento.

Posteriormente, complementou em outra postagem: "Em relação ao afastamento de vereadores, espero que as investigações deflagradas hoje apresentem as devidas provas, sejam céleres e façam justiça – e não se desencaminhem para questões políticas. Continuaremos em colaboração permanente com os órgãos policiais e de controle".