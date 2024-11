Prefeito eleito de Viamão apresenta defesa em processo que pede sua cassação

O prefeito eleito de Viamão, Rafael Bortoletti (PSDB), negou à Justiça ter comparecido em uma inauguração de obra pública durante sua campanha eleitoral. A conduta é vedada para candidatos durante os três meses que antecedem ao pleito. A defesa foi apresentada na semana passada no âmbito do processo protocolado por uma das coligações adversárias da disputa eleitoral e que pede sua cassação.

A acusação considera que Bortoletti teria estado na reinauguração do Parque Saint Hilaire. O local está passando por reformas, realizadas pelo atual prefeito Nilton Magalhães (PSDB), mas foi aberto ao público temporariamente na ocasião do aniversário do município, em 14 de setembro. Assim, a defesa do tucano alega que não se trataria de uma “inauguração”.

A prova utilizada pela defesa de que o acusado não teria ido ao evento foi o histórico de geolocalização dos celulares de Bortoletti e de seu vice Maninho Fauri (MDB). Ao cruzar os dados com os horários de realização do ato de reabertura, o advogado Adler Braum acredita ser possível comprovar que eles estariam na lanchonete Zé Restobar e não no parque durante o pronunciamento das autoridades.

A defesa também alega que a coligação autora da denúncia não teria legitimidade para o pedido de cassação. Caso essa tese seja aceita, a ação poderá ser extinta sem julgamento do mérito.