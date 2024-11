Projetos do Executivo preveem R$ 546 milhões para infraestrutura e combate a desastres

A Câmara Municipal de Porto Alegre recebeu na segunda-feira (04) dois projetos de lei do Executivo que buscam contratar operações de crédito para financiar iniciativas de infraestrutura e sustentabilidade. As propostas integram o Novo PAC, que oferta recursos junto à Caixa Econômica Federal e ao Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), totalizando R$ 546 milhões.

Um dos projetos busca a autorização da contratação de até R$ 511 milhões em crédito junto à Caixa. O valor deverá ser destinado ao abastecimento de água (R$ 102,6 milhões), ao esgotamento sanitário (R$ 118,8 milhões), à prevenção de desastres naturais com foco em drenagem urbana (R$ 268,8 milhões) e à mobilidade urbana (R$ 21 milhões). O texto da proposta considera as obras "essenciais" para mitigar os impactos dos recentes eventos climáticos extremos e reduzir os riscos de alagamentos em áreas populosas da cidade.



O outro projeto prevê um financiamento de R$ 35 milhões junto ao BRDE. Os recursos serão utilizados para a ampliação da Estação de Bombeamento de Água Bruta (EBAB) na Estação de Tratamento de Água (ETA) José Loureiro da Silva, no bairro Menino Deus. Segundo o texto do projeto, esse sistema atende a 544 mil habitantes e estão previstas a duplicação da linha de captação e a instalação de novas unidades de bombeamento de água bruta, possibilitando o aumento da vazão de tratamento atual e maior segurança hídrica para a população.