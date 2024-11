Melo buscará acelerar obras e financiamentos para a reconstrução em Brasília

O prefeito Sebastião Melo (MDB) deverá buscar mais agilidade em obras de reconstrução e em financiamentos nacionais junto ao governo federal. Para isso, embarcará nesta terça-feira (05) para Brasília, onde realizará uma série de reuniões com secretários e ministros. Ele deverá formalizar o pedido de repasses e ajuda financeira para projetos de macro e microdrenagem e fortalecimento do sistema de proteção contra cheias. Além disso, tratará de prazos do Auxílio Reconstrução e da contratação de financiamentos internacionais para a reconstrução da Capital.

Na segunda-feira (04), o coordenador do Escritório de Reconstrução e Adaptação Climática de Porto Alegre, Germano Bremm, afirmou à Câmara Municipal que pretende preencher o valor previsto para as obras planejadas através da contratação de financiamentos nacionais já aprovados pelo Legislativo. Do R$ 1,2 bilhão de gastos previsto, o Executivo possui até o momento R$ 796 milhões, somando recursos municipais, estaduais e federais.

Dentro do Plano de Reconstrução de Porto Alegre, já foram iniciadas obras de recomposição dos diques do Sarandi e da Fiergs, assim como reparos nas comportas do Muro da Mauá que integram o sistema de proteção contra cheias. Estão previstos, ainda, projetos de restauração das casas de bomba e o fechamento definitivo de até oito das comportas com estrutura de concreto armado.

O governo municipal tem responsabilizado a União pelos reparos no sistema de proteção contra cheias e reafirmado que a competência da prefeitura diz respeito apenas às macro e microdrenagens. Aos vereadores, Bremm chegou a afirmar que alguns reparos tem sido realizados pela gestão Melo que está "se antecipando", mas que devem ser cobrados do governo federal futuramente.

LEIA TAMBÉM: Germano Bremm explica gastos do Escritório de Reconstrução de Porto Alegre

As reuniões serão realizadas na quarta (06) e na quinta-feira (07). Nas agendas, estão previstos encontros com o ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta (PT), com o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Antônio Vieira Fernandes, com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, com o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, com o secretário executivo do Ministério das Cidades, Helder Melillo, e com o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes.

Durante a ausência de Melo, a prefeitura ficará nas mãos do presidente da Câmara, vereador Mauro Pinheiro (PP), ao longo da quarta-feira (06) e em seguida passará ao vice-prefeito, Ricardo Gomes (sem partido), que assumirá o governo até o retorno do prefeito na sexta-feira (07).