Melo instala Escritório de Transição para estruturar próxima gestão em Porto Alegre

Foi instalado na manhã desta terça-feira (5) o Escritório de Transição para dar início à estruturação da próxima gestão municipal em Porto Alegre, que será comandada pelo prefeito reeleito Sebastião Melo (MDB) e a vice eleita Betina Worm (PL).

A equipe terá a liderança do chefe do Gabinete do Prefeito, André Coronel, do secretário de Planejamento e Assuntos Estratégicos, Cezar Schirmer, e de Luiz Armando de Oliveira, representante do PL. O grupo, que será gradativamente composto, atuará em espaço cedido na agência central da Caixa Econômica Federal, na Praça da Alfândega.

A organização da transição foi consolidada após diálogos do Executivo com os secretários municipais, e em reunião de governo com a presença do vice-prefeito Ricardo Gomes, além de encontros com os vereadores atuais e eleitos e com os presidentes e representantes dos partidos integrantes da coligação. Conforme Melo, o Escritório será responsável por pensar o novo mandato.

Entre os temas prioritáros a serem debatidos pelo grupo, estão a reconstrução após a enchente, a proposta de concessão do Dmae e os desafios para as áreas da educação, saúde, assistência social. O Escritório terá como executivo o consultor Marcello Beltrand, jornalista com mestrado em Administração, que coordenou o fórum 'Porto Alegre, Uma visão de Futuro', foi relator técnico da Comissão Especial sobre a Mobilidade Metropolitana da Assembleia Legislativa e diretor Executivo da Granpal entre 2021 e 2022.