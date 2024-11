Central de Atendimento ao Eleitor é reinaugurada após ser devastada pela enchente

A Central de Atendimento ao Eleitor, localizada no Centro Histórico de Porto Alegre e amplamente devastada pela enchente de maio de 2024, foi reinaugurada nesta segunda-feira (4) e retoma os serviços a partir das 10h desta terça (5). O espaço localizado na rua Sete de Setembro, 730, disponibiliza à população o cadastro biométrico, a revisão e retificação dos dados, a mudança de local de votação, as transferências de municípios, o primeiro título, as justificativas de ausências em eleições e a quitação de multas.



“Foi a nossa vontade, um somatório de vontades, que fez com que nesta tarde nós pudéssemos colocar à disposição dos eleitores e das eleitoras, da população em geral, mais um serviço extremamente importante. Agora com amplas condições de trabalho, dando conforto não só aos nossos servidores, mas a todos que aqui chegam nesta central para serem atendidos”, declarou o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, desembargador Voltaire de Lima Moraes, na cerimônia de reinauguração do espaço.



De acordo com o presidente, os custos para reconstrução tanto da Central de Atendimento ao Eleitor quanto das zonas eleitorais atingidas foram de cerca de R$ 6 milhões, oriundos de um aporte destinado à Corte gaúcha pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). “Estamos avaliando, inclusive, se esse valor será suficiente”, ponderou Moraes.



Uma novidade no espaço foi a instalação de uma faixa em que marca os 66 centímetros que a água chegou ao longo do período mais crítico da tragédia climática. Conforme o presidente do TRE-RS, todos os equipamentos que estavam dispostos no térreo e no subsolo do prédio foram devastados e tiveram de ser readquiridos.