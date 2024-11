Lula volta ao hospital após acidente doméstico e segue sem sintomas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou ao Hospital Sírio-Libanês no domingo (3) para a realização de novos exames de imagem, dando continuidade ao acompanhamento iniciado após o acidente doméstico ocorrido há duas semanas no Palácio da Alvorada. De acordo com o boletim médico, Lula está assintomático e o seu quadro é estável. "Permanece sem sintomas e o exame apresenta estabilidade em relação aos anteriores, devendo manter suas atividades habituais.

Uma nova avaliação ocorrerá em uma semana, com a continuidade apenas do acompanhamento clínico", diz o boletim médico divulgado neste domingo. O presidente seguirá sob os cuidados da equipe médica liderada pelos médicos Roberto Kalil Filho e Ana Helena Germoglio.

No dia 20 de outubro, o presidente Lula sofreu um acidente doméstico que resultou em um ferimento na cabeça. Como mostrou o Estadão, o presidente estava cortando a unhas do pé no banheiro e, quando se inclinou para frente, o banco onde estava sentado escorregou e ele bateu a nuca na banheira que estava atrás. Lula foi levado imediatamente para o hospital por conta do sangramento e levou cinco pontos, removidos no dia 28. Seguindo orientação médica, ele cancelou uma viagem marcada para Kazan, na Rússia, para participar da 16ª Cúpula do BRICS, além de outros compromissos previstos.