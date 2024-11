Estudantes pedem que governo estadual conceda passe livre para o Enem

Integrantes de movimentos estudantis entregaram ao Palácio Piratini nesta quinta-feira (31) um ofício solicitando que o governo assegure o passe livre no transporte público para os estudantes que realizarem a prova do Enem. O exame será aplicado em dois domingos, nos dias 3 e 10 de novembro. Um pedido de providência também foi protocolado na Câmara Municipal de Porto Alegre pelo vereador Giovani Culau (PCdoB) para que o transporte urbano municipal seja ofertado aos concorrentes do Enem pela Prefeitura.

A iniciativa engloba lideranças da União Nacional dos Estudantes (UNE), União Brasileira de Estudantes Secundaristas (UBES) e União da Juventude Socialista (UJS), com o apoio do mandato coletivo de Culau. Eles defendem que o passe livre "incentiva e democratiza o acesso aos locais de prova, contribuindo para que cada vez mais jovens possam alcançar o Ensino Superior, sobretudo a juventude pobre da cidade".

“Esse tipo de política reflete um compromisso com a democratização do acesso à educação, com o bem-estar da juventude e com a valorização da educação; é um importante passo para o futuro onde cada estudante tenha a chance de realizar seu sonho e contribuir com o desenvolvimento do País”, argumenta o presidente da UBES, Hugo do Carmo Silva, no documento endereçado ao governador Eduardo Leite (PSDB).

Até o momento, sete capitais brasileiras confirmaram que ofertarão transporte gratuito para a realização do Enem, nenhuma delas na região Sul. Além de São Paulo (SP), Maceió (AL) e Palmas (TO), que já possuem passe livre aos domingos para toda a população, criaram políticas de acesso aos locais de prova as cidades de Campo Grande (MS), Porto Velho (RO), Vitória (ES) e Boa Vista (RR).