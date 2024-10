Senado aprova dispensa de avaliação periódica para aposentado por incapacidade permanente

O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira (30) um projeto de lei que dispensa de reavaliação periódica os aposentados por incapacidade permanente, irreversível ou irrecuperável. O texto, já aprovado pela Câmara dos Deputados, vai à sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A medida também vale para pessoas com doença de Alzheimer, doença de Parkinson ou esclerose lateral amiotrófica (ELA), seguradas do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) ou beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

O texto foi aprovado de forma simbólica, sem a contagem de votos. Apesar da dispensa, o segurado poderá ser convocado sempre que houver suspeita de fraude ou erro na concessão da aposentadoria ou do benefício.

O relator, senador Fabiano Contarato (PT-ES), afirmou que o projeto de lei corrige injustiças e fez um apelo para que o presidente Lula sancione o texto. O parlamentar destacou a dificuldade enfrentada por familiares de pessoas acamadas ou com dificuldades de locomoção. "Coloquem-se no lugar daquela família que tem uma pessoa em estado vegetativo, que tem uma pessoa que é tetraplégica, que tem uma pessoa com ELA, com HIV, com Alzheimer, com Parkinson, tendo que se submeter periodicamente à avaliação pelo INSS", disse.

No caso de pessoas com HIV, o projeto de lei determina a participação de pelo menos um especialista em infectologia na perícia médica. A lei já prevê a dispensa da reavaliação periódica para o aposentado com aids.