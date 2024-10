Servidores da Agergs cobram governo para ajustes no projeto de reestruturação

Após o governo do Rio Grande do Sul retirar da Assembleia Legislativa o PL 241, que trata sobre uma reestruturação da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do RS (Agergs), há a expectativa de que o Executivo gaúcho reencaminhe um projeto da mesma natureza com ajustes solicitados por trabalhadores da agência. Nesta segunda-feira (28), ocorreu uma reunião de representantes da Casa Civil do Estado e da Associação dos Servidores Efetivos da Agergs (Assegergs) para tratar do tema.

“Após algumas ponderações com relação a uma negativa do governo de melhorar os valores de remuneração dos servidores da Agergs, nós, então, ponderamos que seria necessário fazer algumas outras adequações no projeto”, disse depois do encontro o presidente da Assegergs, Luiz Klippert.



Os servidores da agência cobram o governo por maiores reajustes salariais em relação aos que estavam propostos no projeto inicial, entre outros ajustes. Na reunião desta segunda, a Assegergs apresentou as demandas ao titular da Casa Civil, Artur Lemos, e aos secretários da Reconstrução Gaúcha, Pedro Capeluppi, e de Planejamento, Governança e Gestão, Danielle Calazans.



De acordo com Klippert, a equipe do governo do Estado apontou para uma tendência de que este projeto seja enviado à Assembleia no mês de novembro para ser votado em regime de urgência ainda neste ano. Em outras oportunidades, o Executivo assumiu o compromisso de enviá-lo, mas não o cumpriu.



À reportagem do Jornal do Comércio, interlocutores da Casa Civil do RS confirmaram que a pasta está estudando os ajustes solicitados pela Assegergs, mas ainda não há previsão de data para o encaminhamento do projeto.

A Agergs é uma agência estadual que atua na regulação de áreas como saneamento, energia elétrica, concessões rodoviárias, hidrovias, irrigação, transportes intermunicipais de passageiros e estações rodoviárias.