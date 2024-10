Republicanos oficializa candidatura de Hugo Motta para sucessão de Lira na Câmara

O presidente do Republicanos e vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcos Pereira, irá reunir a bancada do partido para oficializar a candidatura de Hugo Motta ao comando da Casa nesta terça-feira (29). Ele é o líder da sigla na Câmara e indicado de Arthur Lira (PP-AL), atual presidente, à sucessão.

A votação para o sucessor de Lira está marcada para 1° de fevereiro de 2025. Outros deputados, como Elmar Nascimento (União Brasil-BA) e Antônio Brito (PSD-BA), também estão no páreo.

No domingo (27) do segundo turno das eleições municipais, Motta afirmou que ainda acredita na possibilidade de candidatura de consenso à presidência da Câmara.

O líder já se reuniu com membros da executiva da bancada do PT no dia 16 de outubro e prometeu aos deputados que manteria diálogo permanente com o governo Lula (PT) caso eleito presidente da Câmara em 2025.