Maria do Rosário afirma que oposição fiscalizará gestão Melo

A candidata Maria do Rosário acompanhou a apuração das urnas em seu comitê de campanha, localizado em uma antiga casa da Cidade Baixa, na travessa Comendador Batista. A petista chegou em torno das 17h10min deste domingo (27) e cumprimentou apoiadores que a esperavam do lado de fora do local e confraternizavam nas barracas instaladas para a venda de alimentos e bebidas. Em seguida, subiu para o segundo andar da edificação, onde estavam outras lideranças políticas, incluindo a sua vice, Tamyres Filgueira (PSOL).O quórum de apoiadores era baixo, menor que o do primeiro turno. Embora confraternizassem, os presentes relataram estar com baixas expectativas quanto à vitória, embora a esperassem. As primeiras parciais confirmaram a previsão das pesquisas eleitorais publicadas na véspera, com o atual prefeito Sebastião Melo (MDB) disparando na frente. Em nenhum momento Maria superou o adversário ao longo da apuração, chegando a ter uma diferença de cerca de 40% nos votos válidos nos primeiros resultados.Com metade das urnas apuradas, o número de apoiadores quase não havia aumentado. Mesmo assim, as grades que dividiam a rua ao meio foram aproximadas do prédio do comitê, ampliando o espaço ao público que aproveitava os sambas que ressoavam do carro de som da candidata, estacionado à frente do local. A medida ajudou a ampliar um pouco a plateia de militantes, que apenas se preencheu completamente para o pronunciamento da candidata. Após a eleição ser matematicamente definida às 18h15min, com 88,67% das urnas apuradas, Maria realizou uma fala à imprensa de cerca de 10 minutos na qual agradeceu os votos recebidos e o apoio partidário. Ela também apontou o resultado das eleições no Brasil inteiro como um “desafio a ser enfrentado”. De acordo com ela, irá propor um seminário nacional ao PT para debater o resultado das urnas. Apesar disso, considerou que as eleições proporcionais na Capital trouxeram um bom resultado à esquerda, que teve alguns dos vereadores mais votados e conquistou 12 cadeiras na Câmara Municipal – duas a mais que na atual legislatura.