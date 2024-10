Sebastião Melo (MDB) está matematicamente reeleito prefeito de Porto Alegre. De acordo com dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Melo conquistou 61,57% dos votos, enquanto sua adversária no segundo turno, Maria do Rosário (PT), teve 38,43% dos votos. Até às 18h27min, 95,14% das seções foram totalizadas.