Maurício Scalco (PL) lidera a disputa pela prefeitura de Caxias do Sul na primeira parcial divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Até o momento, Scalco tem 54,67% dos votos contra 45,33% do atual prefeito, Adiló Didomenico (PSDB).

A expectativa do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) é que a apuração dos votos das eleições municipais no Rio Grande do Sul encerre até às 20h . Cinco municípios do Estado têm disputa de segundo turno: Porto Alegre, Caxias do Sul, Canoas, Santa Maria e Pelotas.