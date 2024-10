TRE-RS garante resultado final das eleições municipais até às 20h

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) projeta que a totalização dos votos para prefeito em Porto Alegre deva ocorrer até às 20h deste domingo (27). A votação se encerra logo mais, às 17h, nos 51 municípios brasileiros com segundo turno. No Rio Grande do Sul, além da Capital, os eleitores voltaram às urnas em Caxias do Sul, Canoas, Pelotas e Santa Maria.