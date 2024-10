Sebastião Melo lidera disputa pela prefeitura de Porto Alegre em primeira parcial

O atual prefeito da capital gaúcha, Sebastião Melo (MDB), lidera na primeira parcial conforme dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Candidato à reeleição, com 0,03% das seções apuradas, Melo tinha 70,19% dos votos. Já Maria do Rosário (PT), tem 29,81% dos votos até o momento.

A expectativa do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) é que a apuração dos votos das eleições municipais no Rio Grande do Sul. Cinco municípios do Estado têm disputa de segundo turno: Porto Alegre, Caxias do Sul, Canoas, Santa Maria e Pelotas.