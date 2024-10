Processo eleitoral é tranquilo em Caxias do Sul

De Caxias do Sul

A manhã deste domingo (27) foi de tranquilidade durante o processo eleitoral para escolha, em segundo turno, do prefeito de Caxias do Sul para a gestão 2025-2028. O candidato à reeleição Adiló Didomenico (PSDB) e o vereador em primeira legislatura Maurício Scalco (PL) votaram pela manhã, acompanhados de apoiadores e familiares. No primeiro turno, Scalco somou 88.956 votos e o Adiló Didomenico, 64.537. Ao longo da campanha eleitoral do segundo turno, Didomenico recebeu o apoio de vários partidos, como MDB, PSD, PT e PCdoB.

Didomenico tomou café da manhã no comitê central e, após, seguiu para o local de votação, na Escola Aristides Germani. O prefeito manifestou otimismo ao destacar o trabalho feito nos últimos quatro anos. “Percebemos carinho especial da população, em especial na periferia”, registrou. Apontou as fake news como um problema crescente ao longo de toda a campanha.



Maurício Scalco votou na Escola Abramo Randon, após tomar café da manhã em um estabelecimento comercial. Assim como o oponente, manifestou otimismo. “Levamos a toda comunidade propostas em uma campanha limpa. Temos o sentimento de um belo trabalho realizado”, manifestou.



O principal problema enfrentado pela Justiça Eleitoral foi o número de mesários ausentes, acima do registrado no primeiro turno. Dentre as três zonas foram 21 substituições no total de 3.288 mesários convocados. Apenas três urnas do total de 1.096 apresentaram problemas, exigindo trocas. Em praticamente todas as mais de 1,1 mil seções eleitorais a votação foi tranquila, sem acúmulos de eleitores nas filas. Algumas denúncias de crime eleitoral foram registradas, mas nenhuma gerou flagrante e lavratura de termos circunstanciados.



Caxias do Sul tem 347 mil eleitores aptos a votar. No primeiro turno foram registrados 259.927 votos, com 234.653 em candidatos concorrentes. Foram 12.867 nulos, equivalente a 4,95%, e 12.407 brancos, representando 4,77%. A abstenção ficou próximo dos 25%.

Denúncia de boca de urna

A Justiça Eleitoral de Caxias do Sul vai analisar, após encerramento das eleições, uma denúncia de possível boca de urna na manhã deste domingo. De acordo com o juiz eleitoral João Paulo Bernstein, uma vereadora eleita no primeiro turno teria apresentado conduta inadequada em frente a um local de votação por fazer uso de veículos e roupas adesivadas de um candidato. O caso foi registrado e, embora não tenha havido uma ação imediata, a situação será analisada posteriormente. “Precisamos coletar dados e verificar o que realmente aconteceu, pois muitos relatos podem não representar delitos eleitorais”, explicou.