Prazo para baixar o e-título termina neste sábado

Os eleitores que não compareceram às urnas em 6 de outubro podem votar neste domingo (27), pois a Justiça Eleitoral considera o primeiro e o segundo turno duas eleições diferentes. Além disso, devem estar atentos e levarem documento oficial com foto para votar ou utilizarem o aplicativo e-Título. O aplicativo fica disponível para download na App Store e Google Play até este sábado (26), véspera do pleito.



Caso não seja possível comparecer às urnas, a justificativa também pode ser feita pelo e-título ou presencialmente. O aplicativo conta com recurso de geolocalização, que identifica automaticamente quando a pessoa está fora de seu domicílio eleitoral e permite o registro da justificativa.

Já para consultar o local de votação pelo e-título, os eleitores devem fazer o login, usando o CPF ou número do Título de Eleitor, e clicar na opção “Onde votar”, no menu inferior. Ao clicar na opção “Ver rotas”, é possível consultar o melhor trajeto até o local.



A recomendação é baixar o aplicativo o mais breve possível, a fim de evitar possíveis problemas de conexão com a aproximação do segundo turno da eleição.