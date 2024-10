Municípios e governo do RS garantem passe livre no segundo turno

Os cinco municípios gaúchos com segundo turno ofertarão transporte coletivo gratuito no domingo (27) de eleições. Além de Porto Alegre, Caxias do Sul, Canoas, Pelotas e Santa Maria, o governo do Rio Grande do Sul garantiu passe livre intermunicipal das 8h do sábado (26) às 8h da segunda-feira (28).

No caso de Porto Alegre, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) montou uma operação especial de transporte público e trânsito. As equipes serão reforçadas e estarão presentes nas áreas de maior movimentação de eleitores para auxiliar na livre circulação e garantir a segurança viária. A isenção da tarifa do transporte é válida para todos os usuários de ônibus.



Já em Caxias do Sul, qualquer cidadão poderá fazer uso do ônibus sem pagar a tarifa, independente do horário. Este será o último dia de passe livre em 2024 no município, tendo em vista que a isenção foi ofertada no primeiro turno e também em 1º de maio, quando comemorou-se o Dia do Trabalhador.



Em Canoas, seis linhas estarão com coletivos circulando os bairros e os locais de votação de 15 em 15 minutos. O serviço tem início às 8h e se estende até 17h, justamente no período em que a população pode exercer seu direito ao voto.



Pelotas terá, além do passe livre durante todo o dia, um aumento de 33% da frota de ônibus da tabela normal de domingos. Além disso, na zona rural, a linha Maciel terá acréscimo de quatro horários – dois de ida e dois de volta.