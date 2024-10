Horário de Brasília será adotado por todos os municípios com segundo turno

As eleições municipais de 2024 tiveram pela primeira vez um horário unificado de votação, seguindo o exemplo das eleições gerais de 2022. A prática, adotada no primeiro turno, permanecerá para o segundo, que será realizado no próximo domingo (27) em 51 cidades brasileiras. Assim, todo o País adotará o horário de Brasília das 8h às 17h. As eleitoras e os eleitores de Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Manaus (AM) e Porto Velho (RO), que têm fusos diferentes do da capital federal, devem ficar atentos ao relógio no dia da votação.