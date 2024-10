Na reta final de campanha, Melo e Rosário apostam em maior presença nas ruas

A menos de uma semana do segundo turno das eleições municipais de 2024, marcado para o domingo (27), os candidatos à prefeitura de Porto Alegre apostam em ocupar ainda mais as ruas para convencer a população a votar em suas candidaturas. Sebastião Melo (MDB) e Maria do Rosário (PT) devem aproveitar estes últimos dias para ir ao corpo a corpo com os eleitores. O atual prefeito da Capital e candidato à reeleição, Sebastião Melo se licenciou na segunda-feira (21) de suas atribuições como chefe do Executivo municipal para concentrar os esforços nas ações eleitoreiras nas ruas. O coordenador geral da campanha do emedebista, André Coronel, detalha os próximos movimentos de Melo: “Ele vai buscar intensificar este contato com o eleitor na reta final. Nós e a nossa militância vamos trabalhar com caminhadas nos bairros, vamos visitar comunidades, vamos trabalhar nas sinaleiras da cidade que têm maior movimento e vamos aumentar este corpo a corpo mostrando a nossa proposta para o eleitor”. A chapa também planeja realizar um ato de mobilização na região central de Porto Alegre na sexta-feira (25). Devem marcar presença, além de Melo, sua candidata a vice Betina Worm (PL) e políticos filiados aos partidos que integram a coligação. Maria do Rosário adota estratégias parecidas com as do atual prefeito para buscar votos da população. A candidata afirma que seu plano de governo foi construído a partir dos bairros e das comunidades, e que a presença da chapa nestes locais deve aumentar nesta reta final de campanha. “Agora, neste momento, nós estamos intensificando a apresentação dessas ideias, chegando junto em cada comunidade e mostrando o nosso trabalho. Essa reta final é de trabalho comunitário, de trabalho de contato direto e é, também, de enfrentamento muitas vezes dos ataques inadequados do adversário”, diz a petista. Rosário ainda completa: “Porto Alegre quer uma mudança, e mais de 70% votou na gente no primeiro turno, ou na Juliana Brizola, ou não foi votar, e a nossa estratégia principal é trazer as pessoas para exercerem as suas cidadanias através do voto no próximo dia 27”. Esta última semana antes do pleito que definirá o prefeito de Porto Alegre pelos próximos quatro anos foi marcada por um aumento das provocações dos candidatos nas redes sociais. Tanto Melo quanto Rosário tiveram que remover conteúdos de campanha após determinações judicias. A poucos dias do segundo turno, as acusações e defesas se intensificam, tendo em vista que a corrida em busca de votos já se encontra na reta final.