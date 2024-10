Pedro Geromel receberá título de cidadão de Porto Alegre

A Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou nesta quarta-feira (23) um projeto de lei do vereador Cláudio Janta (Solideriedade) que concede o título de cidadão de Porto Alegre ao zagueiro do Grêmio Pedro Geromel. Ainda não há data para a realização da homenagem, que precisará ser agendada no Legislativo. Ao todo, 33 parlamentares aprovaram a proposição, sem nenhum voto contrário.

"Com todos os títulos e atuações no Grêmio, residindo em Porto Alegre com sua esposa Lívia e seus três filhos Lucca, Lya e Lauren, tornou-se um gaúcho de coração, dos seus três filhos, dois são nascidos aqui nessa cidade que ele escolheu para viver e jogar", escreveu Janta na justificativa do projeto.

O jogador é natural de São Paulo, mas chegou ao Grêmio ainda em 2013, com contrato de empréstimo até julho de 2016. No clube, tornou-se peça fundamental da zaga, estando à frente da defesa tricolor. Por sua atuação, recebeu o prêmio Bola de Prata Placar/ESPN e teve seu contrato renovado. Seu primeiro título junto ao Grêmio chegou em 2016, quando foi decisivo na conquista da Copa do Brasil. Posteriormente, também contribuiu para a vitória do time na Copa Libertadores da América de 2017.

o zagueiro anunciou sua aposentadoria Após 405 jogos, 12 títulos e 11 anos de atuação no Grêmio,dos campos no início deste mês. Assim, aos 39 anos, encerrará sua carreira junto ao término de seu contrato, em dezembro deste ano.

Para além do Grêmio, Geromel atuou em outros clubes. O início de sua carreira foi na base da Portuguesa, em 1996, aos 10 anos de idade. Posteriormente, atuou na base do Palmeiras durante seis anos, de 1999 a 2003. Antes de retornar ao Brasil, jogou em times europeus como os portugueses Desportivo de Chaves e Vitória de Guimarães, além do Colônia, na Alemanha.

Ele também foi convocado para a Seleção Brasileira. Sua estreia pela amarelinha foi aos 30 anos, em 2016, quando substituiu Rodrigo Caio, que foi afastado após sofrer lesão. Em 2018, fez parte do time que disputou a Copa do Mundo na Rússia.