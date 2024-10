Sebastião Melo tem 55% das intenções de voto e Maria do Rosário 40%, aponta Real Time Big Data

A menos de uma semana do segundo turno das eleições municipais de 2024 em Porto Alegre, foi divulgada a pesquisa eleitoral RealTime BigData. No levantamento estimulado para o segundo turno da cidade, Sebastião Melo (MDB) tem a liderança com 55% dos votos para reeleição, seguido por Maria do Rosário (PT) com 40%. A pesqusa aponta 3% são Nulos/Brancos e 2% não sabem ou não responderam a intenção de voto. Resultado foi divulgado pelo grupo TV Record nesta segunda-feira (21).

Com base somente em votos válidos, descontando brancos ou nulos, Sebastião Melo sobe 3 pontos percentuais, ficando com 58% dos votos. A candidata do PT, por sua vez, tem 42% das intenções de votos

A amostragem de 1.000 entrevistas teve margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, sendo que a pesquisa ocorreu entre a última sexta-feira (18) e sábado (19). O nível de confiança calculado é 95%.

A metodologia consistiu na realização de entrevistas pessoais, com a aplicação de questionário estruturado contendo: intenção de voto, votos válidos no primeiro turno, se o participante já decidiu ou não, e dados socioeconômicos.