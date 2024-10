Horário eleitoral: Melo promete melhorias para idosos e Rosário aposta em imagem de Lula

A menos de uma semana da realização do primeiro turno das eleições à prefeitura de Porto Alegre, no próximo domingo (27), o horário eleitoral gratuito dos candidatos divide as linguagens expostas na exploração de um clima ameno e festivo, por um lado, e em denúncias e no apoio do governo federal, por outro.

Iniciando com o candidato à reeleição, o programa de TV de Sebastião Melo (MDB) teve a participação de atores e discursos do atual prefeito da Capital, centrado em temas como o cuidado à população idosa, geração de empregos e educação, em que o emedebista apresentou iniciativas implementadas durante o mandato e promessas sobre como incrementará essas áreas, caso reeleito. Ele citou o bairro Jardim Sabará, onde gravou imagens.

No outro bloco, usado por Maria do Rosário (PT), a campanha criticou o prefeito utilizando uma dramatização com atores, e apresentou pontos em que sua administração teria falhado, alternados com denúncias de corrupção em áreas como saneamento básico e educação. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também fez uma aparição no programa, recomendando voto em Rosário. A petista novamente falou que sua eleição permitirá o ingresso de recursos oriundos do governo federal para investir em Porto Alegre.