Lula mergulha em palanques do 2º turno e privilegia cidades com chances de vitória

Depois de um primeiro turno longe dos palanques, o presidente Lula (PT) decidiu se engajar na campanha eleitoral, privilegiando cidades onde o PT e partidos aliados têm mais chances de vitória neste segundo turno.



Por outro lado, tem mantido distância de cidades onde o cenário é considerado difícil, caso de Porto Alegre, e capitais em que uma visita do presidente poderia prejudicar a campanha, como Cuiabá.

Entre interlocutores de Lula, há uma avaliação de que embarcar em campanhas com menos chances de prosperar pode trazer a derrota para o colo do presidente.



A participação de Lula no segundo turno será encurtada em razão da viagem à Rússia para participar da cúpula dos Brics, a partir da próxima terça (22). O mandatário fica fora do país ao longo da semana, voltando apenas para fechar a campanha de Guilherme Boulos (PSOL).



Nos últimos oito dias, o presidente fez um périplo por seis cidades: Fortaleza, Natal, Camaçari (BA), Mauá (SP), Diadema (SP) e São Paulo. O engajamento contrasta com o primeiro turno, quando Lula fez campanha presencialmente apenas na capital paulista.

PT ficou fora das prefeituras das capitais no primeiro turno



Aliados cobravam maior participação do presidente, sobretudo após o desempenho do PT, considerado abaixo das expectativas no primeiro turno. O partido não venceu em nenhuma capital e chegou ao segundo turno em 13 cidades, incluindo Fortaleza, Natal, Cuiabá e Porto Alegre.



Em geral, o presidente tem feito dobradinhas entre agendas institucionais do governo durante o dia e comícios à noite. Esse formato foi utilizado em suas passagens pelos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia e São Paulo.



Questionada sobre os custos das viagens, a Presidência da República informou que ainda está levantando informações das agendas e que o custeio das despesas observará o prazo e os procedimentos previstos na legislação eleitoral.



Auxiliares palacianos argumentam que, com uma agenda institucional engatilhada, o partido não é obrigado a ressarcir os cofres públicos com os gastos de deslocamento, combustível e segurança.

No tour ao longo dos últimos dias, Lula trabalhou para alavancar velhos aliados e impulsionar caras novas do partido.



A estratégia principal, segundo interlocutores do Planalto, era fortalecer campanhas petistas ou mesmo de aliados da chamada frente ampla em locais onde o adversário é um bolsonarista ou símbolo da direita mais radical.



A primeira agenda foi no dia 11 em Fortaleza, maior colégio eleitoral disputado por um candidato do PT. O deputado estadual petista Evandro Leitão trava uma disputa acirrada com o deputado federal André Fernandes (PL), representante do bolsonarismo.



Pesquisa Datafolha divulgada na quinta-feira (17) aponta empate técnico --André Fernandes aparece com 45% das intenções de voto contra 43% do petista. Leitão deixou o PDT para se filiar ano passado no PT.



Na quarta-feira (16), Lula desembarcou em Natal para alavancar a candidatura de Natália Bonavides (PT), deputada federal em segundo mandato e vista como uma das principais promessas de renovação no partido.



Ela disputa o segundo turno contra Paulinho Freire (União Brasil), apoiado pela base bolsonarista. No primeiro turno, Bonavides ficou em segundo lugar, mas petistas avaliam que a candidatura está numa crescente.



"A eleição da Natália é a volta por cima que a gente vai dar", disse o presidente, que comparou a decisão de votar em um candidato a prefeito à escolha de um padrinho ou madrinha para o filho.



Lula viajou no dia seguinte à Bahia por um antigo aliado: Luiz Caetano (PT), que concorre à Prefeitura de Camaçari pela quarta vez. A cidade de 300 mil habitantes é o berço eleitoral do PT baiano. No primeiro turno, Caetano teve 49,5% dos votos contra R$ 49,1% de Flávio Matos (União Brasil).



O presidente ficara distante da Bahia no primeiro turno e teve uma atuação tímida, com um único vídeo gravado, para o candidato a prefeito de Salvador Geraldo Júnior (MDB), que terminou a eleição em terceiro lugar mesmo com o apoio do PT.



Em Camaçari, Lula foi recebido em um megacomício com uma multidão vestida de vermelho e empunhando bandeiras do PT. Chorou no discurso ao relembrar da própria trajetória, fustigou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e chegou a afirmar que "ninguém foi mais de esquerda do que Jesus Cristo".



Nesta sexta-feira (18), após cumprir uma agenda administrativa em São Paulo, Lula foi para Mauá e Diadema para participar de comícios e alavancar as respectivas candidaturas dos prefeitos Marcelo Oliveira (PT) e José de Filippi Junior (PT).



O presidente retornou a São Paulo no sábado (19) para participar de caminhadas no Grajaú e na Cidade São Mateus ao lado de Boulos, mas foram canceladas em virtude das fortes chuvas. Ele fez uma live ao lado de Boulos.



O presidente, por outro lado, deixou de ir a Porto Alegre, onde Maria do Rosário (PT) disputa o segundo turno contra o atual prefeito, Sebastião Melo (MDB). Inicialmente considerada como uma das apostas do PT, por causa do desgaste de Melo com as enchentes do primeiro semestre, a petista não conseguiu deslanchar.



O Planalto chegou a avaliar viagem de Lula a Porto Alegre, Decidiu, no entanto, priorizar os eventos em São Paulo. O Planaltopara a reabertura do aeroporto Salgado Filho.



Lula também deixou de fora de seu roteiro eleitoral a região Centro-Oeste, em particular Cuiabá, onde Lúdio Cabral (PT) surpreendeu e avançou ao segundo turno contra o bolsonarista Abilio Brunini (PL). O petista esteve em Brasília logo após o primeiro turno e gravou vídeos com o presidente.

Integrantes do PT avaliam que não valeria o esforço convencer Lula a visitar Cuiabá, em particular ao considerar a rejeição que o presidente enfrenta na região --um dos centros do agronegócio, simpático a Bolsonaro.



Em um reduto conservador, Lúdio Cabral gravou vídeo no qual se opõe ao aborto, à legalização de drogas e diz ser contra "ideologia de gênero" nas escolas, parte central do discurso bolsonarista. Um de seus principais cabos eleitorais é o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro (PSD), cuja filha Rafaela é vice na chapa petista.