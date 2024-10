Lula não virá mais a Porto Alegre para reabertura do Salgado Filho

O presidente Lula não deve mais participar da cerimônia de reabertura do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, planejada para a próxima sexta-feira (18). Na semana passada, a reportagem tinha apurado junto ao secretário do governo federal para a Reconstrução do RS, Maneco Hassen, que era "99% certo" que o presidente viria. Apesar disso, a assessoria da presidência não havia confirmado a agenda.

O motivo para a desistência de Lula não foi divulgado.

Depois das enchentes de maio, o aeroporto de Porto Alegre ficou fechado por cinco meses. Desde julho, passa por reformas para voltar a receber voos. No dia 21 de outubro, segunda-feira, o Salgado Filho começa a operar voos domésticos, com capacidade de 128 operações por dia. As viagens internacionais só poderão retornar em dezembro, quando o restante da pista será restaurada.