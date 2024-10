Michelle Bolsonaro apoia Melo; Rosário faz corpo a corpo

Os candidatos à prefeitura de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB) e Maria do Rosário (PT), iniciaram a semana com agendas de campanha.

Melo, que busca a reeleição, participou ontem de um evento organizado pela ex-primeira-dama do Brasil e presidente nacional do PL Mulher, Michelle Bolsonaro. A esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) veio ao Rio Grande do Sul para fortalecer chapas de seu partido. No caso de Melo, a sua candidata a vice, Betina Worm, integra a sigla.

Michelle Bolsonaro (d) veio ao RS para ato de campanha de Sebastião Melo Bolívar Cavalar/Especial/JC

"Vamos juntos trabalhar pra que a gente possa reeleger o Melo", disse Michelle na ocasião. A ex-primeira-dama ainda destacou que o pleito deste ano na capital gaúcha terá influência sobre as eleições para presidente da República daqui a dois anos. "Com certeza, as eleições de 2026 passarão por essa eleição do Melo e da Betina. Bolsonaro voltará a ser presidente, sim", exclamou.

O discurso de Michelle foi concentrado em críticas ao governo Lula e a políticos do PT, os quais afirmou que "não podem ganhar" em Porto Alegre. "A gente não pode deixar mais esse 'povo' governar", disse. Ainda se referiu à sigla como o "partido das trevas", que quer "destruir os valores, os princípios". A maior parte de sua fala utilizou de recursos religiosos e, em determinado momento, a ex-primeira-dama disse estar em uma "missão que o Senhor a colocou".

Já o atual prefeito de Porto Alegre realizou uma fala mais ponderada e sem se utilizar das pautas morais e ideológicas que são a marca de Bolsonaro e seus aliados. Melo exaltou a parceria com Betina em sua chapa e agradeceu o apoio do PL. Ainda afirmou à ex-primeira-dama: "Tu, Michelle, mostrou ao Brasil que a causa das mulheres não é a causa de apenas um partido político", disse o candidato, em referência ao PT de sua adversária.

Por outro lado, Maria do Rosário realizou na manhã de segunda (14) movimentos de panfletagem em frente ao shopping Bourbon Wallig, na Zona Norte da Capital.

Maria do Rosário realizou panfletagem no comércio da Zona Norte Alegria González/Divulgação/JC

A petista entregou aos pedestres materiais com suas principais propostas para a cidade e pediu votos à sua chapa, que Tanyres Filgueira (PSOL) como vice. De acordo com interlocutores de sua campanha, a principal pauta abordada pela população com a candidata foi a do transporte público de Porto Alegre.

Após a ação para promover sua candidatura, Rosário dedicou o restante do dia para gravação de conteúdos de campanha e preparação para o debate da Band TV, transmitido a partir das 22h30min de segunda (14) pela emissora.