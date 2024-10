Maria do Rosário realiza panfletagem na Zona Norte de Porto Alegre

Candidata do PT à prefeitura de Porto Alegre, Maria do Rosário iniciou a segunda semana de campanha ao segundo turno com panfletagens em frente ao shopping Bourbon Wallig, na Zona Norte da Capital, na manhã desta segunda-feira (14).

A petista entregou aos pedestres materiais com suas principais propostas para a cidade e pediu votos à sua candidatura. De acordo com interlocutores de sua campanha, a principal pauta abordada pela população com a candidata foi a do transporte público de Porto Alegre.