Bancada do PSOL terá duas novas vereadoras

Grazi Oliveira Atena Roveda As eleições municipais trouxeram 14 novos nomes para a Câmara de Porto Alegre. Por isso, o Jornal do Comércio inicia uma série de entrevistas com os vereadores estreantes do Parlamento da Capital. No PSOL, que passou de quatro para cinco cadeiras, são duas novidades representativas de grupos sociais minoritários:fará parte da bancada negra eda LGBT.

Jornal do Comércio - O que essa vitória representa para você?

Grazi Oliveira - A luta do coletivo, que é possível chegarmos nos espaços políticos quando temos pessoas que acreditam na força do trabalho coletivo, da periferia, com as lideranças, do trabalho de base, construído com as pessoas.

Atena Roveda - Eu acredito que a minha vitória, antes de tudo, é uma vitória coletiva. Ela tem um nome por conta do processo eleitoral. Mas ela tem muitas participações, muitos corpos e muitas existências. Então, é o momento em que a gente consolida historicamente que as LGBTs estarão plenamente representadas dentro do parlamento porto-alegrense.

JC - Quais as principais pautas que pretende levar para a Câmara Municipal ao longo do mandato?

Grazi - A primeira pauta que a gente precisa debater é a reconstrução de Porto Alegre, é a pauta do clima. É discutir a possibilidade de decretarmos emergência climática, porque estamos vivendo uma situação gravíssima na cidade. Para além disso, tenho a pauta da educação, sou professora há mais de 20 anos. Então, tudo que está relacionado à educação vai ser o nosso mote de trabalho. Tudo que está ligado à luta antirracista e o combate ao racismo também, assim como pautas para as mulheres, somos minorias nesse espaço de poder e temos muitas coisas para pensar e construir no município. Sou uma mulher negra e periférica, não tem como não estar agarrada nas lutas antirracista e feminista.

Atena - Nosso mandato vai se constituir numa coluna vertebral formada por três grandes pautas. A primeira, é a questão ambiental, em que prioritariamente se vai colocar como necessidade a discussão da emergência climática. Concomitante, temos todos os direitos das pessoas LGBTs, não só as que estão no Centro da cidade, mas as que estão na periferia também. O nosso papel político é também identificar vulnerabilidades dessa população, entender quais são as causas dela e dar conta material de lidar com esses problemas. E a terceira pauta é a cultural, a gente precisa entender as pessoas que estão envolvidas na produção da cultura não apenas como artistas, mas como trabalhadores e trabalhadoras, que geram riqueza para Porto Alegre na perspectiva social e econômica.

JC - Quem é a sua principal inspiração política?

Grazi - Eu me inspiro, de verdade, na minha mãe, na luta que ela travou a vida toda. Mas sendo uma pessoa pública, eu tenho muita referência na Marielle Franco e no deputado estadual Matheus Gomes (PSOL).

Atena - Acredito que seja uma soma. Te cito três: os ex-governadores Leonel Brizola e Olívio Dutra, além da deputada federal Erika Hilton (PSOL).