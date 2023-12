Projeto de Lei é o primeiro escrito por pessoa transsexual aprovado na Câmara Municipal de Porto Alegre

Ana Carolina Stobbe

Pela primeira vez na história da Câmara Municipal de Porto Alegre, um Projeto de Lei (PL) escrito por uma pessoa transsexual foi aprovado. De autoria de vereadora suplente em exercício Atena Roveda (PSOL), que se identifica como travesti, o PL 336/2022 tomba as Batalhas de Poesia Falada, conhecidas como slam, como patrimônio cultural do Município.

“A partir disso, espero desenvolver um plano de ação para a remuneração de pessoas que trabalham com o slam. Essas práticas culturais possuem grande importância na vida de pessoas que atuam no meio. Já escutei relatos de participantes que tiveram a saúde mental beneficiada em virtude do slam, evitando até mesmo o suicídio”, afirmou Atena em entrevista ao Jornal do Comércio.

Ela é a terceira pessoa transsexual a atuar como vereadora na Capital gaúcha. Anteriormente, Luísa Stern (PT) assumiu uma das vagas do legislativo por três dias em 2018 e Natasha Ferreira (PSOL) atuou na Câmara por sete dias no lugar do vereador Roberto Robaina (PSOL) enquanto este encontrava-se afastado por licença. Nenhuma das duas chegou a aprovar um projeto de lei.