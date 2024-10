Após 1° turno, Sebastião Melo volta à função de prefeito nesta segunda-feira

No dia seguinte ao 1° turno das eleições municipais de Porto Alegre, que colocaram o atual prefeito Sebastião Melo (MDB) em vantagem em cima da oposição, a manhã de segunda-feira (07) do candidato foi marcada por entrevistas em rádios locais e pelo seu retorno ao exercício do cargo.

Melo estava licenciado da prefeitura desde quarta-feira (02) mantendo sua atenção exclusivamente voltada à campanha de reeleição. Assim, o vice-prefeito, Ricardo Gomes (sem partido, ex-PL), assumiu o Paço Municipal até o último domingo (06).

Durante entrevista à Rádio Gaúcha, Melo agradeceu a confiança dos porto-alegrenses. "Depois das enchentes fazer quase 50% dos votos é algo improvável. Minha gratidão aos eleitores e minha equipe."

Apesar de ter batido na trave para ser eleito ainda no domingo, ele se disse alegre com o resultado. "Eu já trabalhava com a ideia de um segundo turno, sempre mantive meus pés no chão quanto a isso. Agora se inicia uma nova eleição dentro da eleição", alerta o candidato.

Em relação à agenda completa da segunda-feira, a equipe de comunicação afirma que por conta da licença, deve Melo deve voltar seus olhares ao retorno de seus compromissos junto à administração municipal.