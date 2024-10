Candidato do PCO em Porto Alegre diz que poder econômico prevalece na eleição

O candidato à prefeitura de Porto Alegre pelo Partido da Causa Operária (PCO), Cesar Pontes, votou por volta das 9h na Escola Estadual de Ensino Fundamental Cidade Jardim, localizada no bairro Nonoai, Zona Sul da capital gaúcha. Ele estava sozinho, cumprimentou alguns eleitores e voluntários e conversou com a imprensa.Durante sua campanha ao Executivo da capital, Pontes defendeu o fim do sistema político vigente no País e classificou o processo eleitoral como “uma brecha” para divulgar as ideias do partido. "Nós entendemos que o sistema eleitoral brasileiro é uma farsa, está sob o poder econômico há muito tempo, foi sequestrado. E nós estamos aproveitando essa brecha justamente para denunciar isso", afirma o candidato.