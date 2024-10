Candidato da UP à prefeitura de Porto Alegre, Luciano Schafer exalta campanha

Luciano Schafer, candidato à prefeitura de Porto Alegre pela Unidade Popular pelo Socialismo "Fizemos uma grande campanha. Vamos fazer uma votação expressiva e o mais importante: divulgamos a Unidade Popular e nossos movimentos sociais." Foi em tom otimista queavaliou o processo eleitoral do partido.

O candidato votou pelas 8h20min, na Escola Adventista do bairro Sarandi, acompanhado de sua vice Amanda Benett, e do presidente da UP de Porto Alegre, Vinicius Stone. Mesmo pontuando menos de um dígito nas pesquisas de intenção de votos, ele se mostrou satisfeito com sua campanha. Ele destacou o apoio do povo e da militância de seu partido, e disse esperar um aumento significativo de votos na legenda.

"Durante o processo muitas pessoas nos procuraram para declarar voto no partido. Com certeza dobraremos o número de votos. É uma nova esperança para o nosso povo, pois nós enfrentamos os interesses da burguesia", afirmou o candidato.