Candidatos vão às ruas na antevéspera da eleição em Porto Alegre

Sebastião Melo, que busca a reeleição, foi para o corpo a corpo com eleitores em diversos pontos da cidade. Vestindo o chapéu de palha, acessório símbolo de sua campanha, o atual prefeito passou pela Avenida Independência e seguiu trajeto pelas ruas Ramiro Barcellos, Hilário Ribeiro e Padre Chagas, onde aproveitou para conversar com comerciantes e moradores da região. Posteriormente, Melo se dirigiu ao Centro Histórico e tirou fotos com apoiadores.

Já Maria do Rosário realizou uma caravana com apoiadores que iniciou pela manhã no bairro Lomba do Pinheiro e passou por Pitinga, Restinga, Hípica e Juca Batista. No período da tarde, a petista cumpriu agendas nos bairros Campo Novo e Menino Deus. À noite, tem um encontro marcado com sua candidata a vice Tamyres Filgueira (PSOL) e apoiadores no bairro Bom Fim.



A candidata do PDT, Juliana Brizola realizou uma caminhada que partiu da frente da Santa Casa, na Praça Dom Feliciano, em direção ao Paço Municipal, prédio histórico que representa a administração pública em Porto Alegre e já foi a própria prefeitura da Capital. De acordo com interlocutores da campanha da pedetista, mais de 500 apoiadores acompanharam Juliana no movimento.



Felipe Camozzato percorreu a Zona Norte da Capital pela manhã e a Zona Sul à Tarde. O candidato realizou ações de panfletagem junto a correligionários que concorrem a uma cadeira na Câmara de Porto Alegre.