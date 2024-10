Candidatos ao Paço Municipal mantêm estratégias no último dia de propaganda na TV

Esta quinta-feira (3) marcou o último dia de veiculação das propagandas eleitorais gratuitas em televisão para o primeiro turno das eleições municipais de 2024. Em Porto Alegre, os candidatos à prefeitura Sebastião Melo (MDB), Maria do Rosário (PT) e Juliana Brizola (PDT) tiveram a chance final de se apresentarem aos eleitores por meio desta mídia antes do dia da votação, no domingo (6).

• LEIA TAMBÉM: Campanhas de Porto Alegre focam na arrancada final do pleito



A primeira propaganda foi a de Sebastião Melo, que busca a reeleição. Com tempo de veiculação superior ao das duas adversárias juntas, o atual prefeito da Capital utilizou seus 5 minutos 36 segundos para apresentar as ações de sua gestão, iniciada em 2021, e os projetos que ainda estão em andamento. “Fizemos muito, mas não fizemos tudo”, disse Melo entre os jingles da campanha.



O emedebista afirmou em sua última propaganda eleitoral antes do primeiro turno que Porto Alegre está avançando com a sua gestão, e, sem citar nomes, disse que em uma eventual eleição das “adversárias” a cidade “começa a andar para trás”. Melo não falou diretamente das enchentes de maio que atingiram boa parte do Rio Grande do Sul e a Capital, mas tangenciou o assunto ao afirmar que este momento é de “reconstrução e olhar para o futuro”.



Na sequência, Maria do Rosário iniciou o espaço na televisão mencionando aquele que é seu maior cabo eleitoral: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Lula não se fez presente nesta propaganda, mas diversas referências ao atual governo federal foram expostas ao longo dos 2 minutos e 19 segundos de tempo da candidata do PT, como o logo “União” nos moldes do slogan “União e Reconstrução”. Além do presidente, a petista apresentou seus apoiadores e ex-prefeitos da Capital Olívio Dutra (PT), Tarso Genro (PT), Raul Pont (PT) e José Fortunati (PV).



As falas de Rosário se concentraram em pautas também defendidas na esfera federal, como o “crescimento econômico e desenvolvimento sem deixar de olhar para quem mais precisa”. Também mencionou a defesa da democracia e da ciência, ao destacar os movimentos de repressão à invasão dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023 e em prol da vacinação da população contra Covid-19 ao longo da pandemia do vírus.



Por último, Juliana Brizola destacou sua posição mais ao centro no espectro político em relação aos adversários como uma qualidade para “dialogar” com diferentes. A pedetista também enfatizou os resultados de pesquisas eleitorais recentes que mostram o crescimento da intenção de voto em sua candidatura sobre a segunda colocada Maria do Rosário. Ainda argumentou que um levantamento aponta que apenas Juliana seria capaz de derrotar Sebastião Melo em um eventual segundo turno contra o atual prefeito.



Além disso, a candidata do PDT apresentou cabos eleitorais como o governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite (PSDB) e o ministro da Previdência Social Carlos Lupi (PDT). Juliana é a postulante ao Paço Municipal com menos tempo de propaganda eleitoral gratuita em TV entre os três que alcançaram este direito, com 2 minutos e 3 segundos.



Com o fim da propaganda em rádio e TV para o primeiro turno nesta quinta-feira (3), os candidatos a prefeito, vice e vereador de todo Brasil têm até a sexta (4) para veicularem divulgações pagas na imprensa escrita e na internet. Em caso de segundo turno nos municípios com mais de 200 mil eleitores, o horário eleitoral retorna em 11 de outubro e se estende até o dia 25 do mesmo mês. O segundo turno das eleições municipais de 2024 está marcado para 27 de outubro.