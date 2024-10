Confira a agenda dos candidatos à prefeitura de Porto Alegre nesta sexta

No último dia útil de campanha eleitoral, os candidatos à prefeitura de Porto Alegre focam em caminhadas pelos bairros de Porto Alegre e em panfletagens. As eleições acontecem no domingo (06), das 8h às 17h. Confira o cronograma completo:

César Pontes (PCO)

8h - Panfletagem na Voluntários da Pátria

10h - Panfletagem porta em porta no Sarandi

Fabiana Sanguiné (PSTU)

11h30min - Panfletagem no Campus do Vale da Ufrgs

18h - Panfletagem no Instituto Federal Restinga

19h30min - Panfletagem na Esplanada Restinga

Felipe Camozzato (Novo)

11h - Panfletagem na Zona Norte

14h - Panfletagem na Zona Sul

17h - Panfletagem na avenida João Wallig

Juliana Brizola (PDT)

12h - Mega caminhada a partir da Praça Dom Feliciano

15h - Caminhada da virada no Bairro Sarandi

16h - Caminhada na Vila Amazônia

Maria do Rosário (PT)

9h - Caravana da vitória na Lomba do Pinheiro

19h - Sextou com Maria e Tamyres na esquina da Vasco da Gama com a Mariante

Sebastião Melo (MDB)

9h30min - Caminhada na Avenida Independência

11h15min - Caminhada no Centro

14h - Caminhada no Menino Deus

17h - Mobilização e saída para bandeiraços

Alguns candidatos não responderam ou não possuem agendas de campanha previstas para as datas. As agendas estão sujeitas a alterações.