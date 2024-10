Candidatos se enfentram nesta quinta em último debate antes da eleição em Porto Alegre

Os candidatos à prefeitura de Porto Alegre se enfrentarão em debate nesta quinta-feira (3) pela última vez antes do primeiro turno das eleições municipais de 2024, marcado para o domingo (6). Juliana Brizola (PDT), Maria do Rosário (PT) e Sebastião Melo (MDB) foram convidados a participar do embate organizado pela RBS TV, a partir das 22h.



Carlos Alan (PRTB), César Pontes (PCO), Fabiana Sanguiné (PSTU), Felipe Camozzato (Novo) e Luciano Schafer (UP) não foram convidados para o debate, pois seus partidos não atingiram o mínimo de cinco representantes no Congresso Nacional, o que desobriga a emissora de chamá-los.



O candidato do Novo, que vinha participando de debates organizados por outras emissoras e entidades, utilizou suas redes sociais para criticar a ausência de convite para sua participação. Camozzato ainda afirmou que processará judicialmente a TV Globo, à qual a RBS TV é afiliada, em razão de sua não convocação. Sebastião Melo, que participará do embate, afirmou em nota que apoia a participação do adversário no evento.



O debate desta quinta-feira será organizado em quatro blocos, sendo o primeiro e o terceiro de perguntas de tema livre entre os candidatos e o segundo de tema sorteado pela emissora. O quarto bloco é reservado para as considerações finais.