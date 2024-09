Com sol, último domingo da campanha mobiliza militância de candidatos em Porto Alegre

O último domingo (29) antes do dia das eleições, em 6 de outubro, trouxe as agendas dos candidatos à prefeitura de Porto Alegre, que realizaram ações de corpo a corpo sob sol forte e uma intensa mobilização de militantes, junto com candidatos a vereador e nomes históricos.

Juliana Brizola (PDT) Maria do Rosário (PT) O principal lugar que concentrou atividades, na manhã do domingo, foi o parque da Redenção. Duas caminhadas, marcadas para o mesmo horário, quase resultaram no encontro de, que percorreram parte da extensão da Rua José Bonifácio, que ladeia o parque.

A caminhada com Juliana começou primeiro, quando a pedetista chegou ao local, nas proximidades da Avenida Osvaldo Aranha, pouco depois das 11h, onde era esperada pelo vice, Dr. Thiago Duarte (União Brasil). Uma banda tocava percussão e instrumentos de sofro, resgatando até o jingle clássico do avô de Juliana, o ex-governador Brizola, com seu “lá lá lá lá, Brizola”, e palavras de ordem que diziam “eu sou Brizola de coração, eu vim pra rua pra virar essa eleição”. A candidata vem figurando em terceiro lugar nas pesquisas, mas nas últimas sondagens divulgadas, está em empate técnico com a candidata do PT. “As pesquisas já mostram que estamos no segundo turno e somos a única candidatura que vence a atual gestão”, pontuou.

Maria do Rosário fez um circuito mais longo pelo parque, passando pelo cachorródromo, onde participou de uma “cãominhada” em apoio à petista, onde Maria disse que pretende "levar educação ambiental e pró-animais para dentro das escolas, além de integrar os animais em projetos de 'cãoterapia' para as crianças". Maria juntou-se à caminhada, que começou na esquina da Avenida João Pessoa, pouco antes da Praça do Expedicionário. A militância, portando bandeiras, entoava slogans como “a Porto Alegre que a gente quer é uma cidade governada por mulher”. Se for eleita, Maria do Rosário liderará um gabinete totalmente feminino, pois concorre com a vice Tamyres Filgueira (PSOL). Na caminhada, a candidata esteve acompanhada de nomes históricos do PT, como o ex-governador Olívio Dutra e o ex-prefeito Raul Pont.

Sebastião Melo (MDB) carreata no bairro Sarandi, um dos mais que mais sofreram com a enchente que atingiu o Rio Grande do Sul em maio. O candidato percorreu estabelecimentos e conversou com eleitores, e depois subiu em um carro de som montado em uma caminhonete, portando o chapéu de palha que vem sendo usado como símbolo do candidato nessa campanha. "Viva o bairro Sarandi, esse bairro espetacular. Nós, juntos, vamos superar. Eu fui o prefeito da Covid, que nós reerguemos essa cidade. E nós vamos fazer uma cidade melhor e mais resiliente", disse Melo, ao microfone, trecho utilizado em um vídeo divulgado nas redes sociais do candidato. O prefeito ainda seguiu para outra carreata, abarcando os bairros Glória e Belém Velho, na zona Sul. A agenda do prefeito, que busca a reeleição, começou na zona Norte, com uma

Felipe Camozzato (Novo) Brique de Ipanema, na zona Sul da Capital, conversando com vendedores e moradores que passeavam pelo calçadão à beira do Guaíba. Acompanhado de uma candidata à vereadora de seu partido, ele também distribuía panfletos e colava adesivos nas janelas dos carros. Em um vídeo veiculado nas redes do candidato, Camozzato criticou o estado das lajotas, deslocadas pela força da enchente em maio. "Está muito feio e precisa ser recomposto. Aliás, essa situação do calçadão de Ipanema... cadeirante não tem vez aqui", criticou. cumpriu agenda, às 10h da manhã, no