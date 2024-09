Confira a agenda dos candidatos à prefeitura de Porto Alegre neste final de semana

No final de semana que antecede o primeiro turno das eleições municipais, os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre apostam em fortalecer as ações corpo a corpo, visitando diferentes bairros da Capital. No domingo, o enfoque está na participação do tradicional Brique da Redenção. Confira o cronograma completo das agendas:

Sábado (28/09)

Fabiana Sanguiné (PSTU)

14h - Ato pela legalização do aborto na Redenção

17h - Festa de aniversário no comitê de campanha

Juliana Brizola (PDT)

10h30min - Caminhada com mulheres no Centro Histórico

12h30min - Gravação de material de campanha

15h - Caminhada na Bom Jesus

Felipe Camozzato (Novo)

14h - Carreata na Zona Norte

16h - Panfletagem com candidato a vereador

17h30min - Evento do candidato a vereador

19h - Evento com candidato a vereador

Luciano Schafer (UP)

Manhã - Agenda interna

14h - Juventude Universitária Católica

16h - Ato pela legalização do aborto

17h30min - Apresentação das candidaturas na Cefer

Maria do Rosário (PT)

9h15min - Mutirão no Partenon

10h30min - Mutirão na Lomba do Pinheiro

13h30min - Mutirão na Restinga

14h - Gravação de material de campanha

18h - Mutirão no Bom Fim com Paulo Pimenta, Edegar Pretto e Luciana Genro

Sebastião Melo (MDB)

9h30min - Caminhada no Bairro Lageado

10h15min - Caminhada na Vila Teletubbies e Bairro Ponta Grossa

11h - Caminhada na Restinga

13h - Caminhada na Avenida Edgar Pires de Castro

14h15min - Carreata de candidata a vereadora aliada na Avenida Padre Cacique

15h - Caminhada nos bairros Cristal e Campo Novo

Domingo (29/09)

César Pontes (PCO)

18h - Roda de conversa com candidatos na Feira Me Gusta (Praça Garibaldi)

Fabiana Sanguiné (PSTU)

11h - Brique da Redenção

18h - Entrevista à imprensa

Felipe Camozzato (Novo)

10h - Visita ao Brique de Ipanema

13h30min - Ação com vereador no bairro Jardim Dona Leopoldina

Juliana Brizola (PDT)

10h30min - Caminhada no Brique da Redenção

16h30min - Caminhada no Partenon

18h30min - Caminhada na Lomba do Pinheiro

Luciano Schafer (UP)

9h - Ato, panfletagem e porta em porta no Santa Rosa

18h - Roda de conversa na Feira Me Gusta

Maria do Rosário (PT)

9h30min - Mutirão no Morro Santana com Leonel Radde

10h30min - Cãominhada na Redenção

11h - Capoeira no Brique

16h30min - Mutirão na Orla do Guaíba

Sebastião Melo (MDB)

9h - Chegada da Maratona Internacional de Porto Alegre

10h30min - Carreata com candidato a vereador aliado no Sarandi

11h30min - Caminhada no bairro Glória

14h - Carreata com candidata a vereadora aliada na Azenha

19h - Mobilização com Melo e Betina na Casa do Gaúcho

Alguns candidatos não responderam ou não possuem agendas de campanha previstas para as datas. As agendas estão sujeitas a alterações.