Confira a agenda dos candidatos à prefeitura de Porto Alegre nesta sexta

Finalizando a penúltima semana que antecede o primeiro turno das eleições municipais, os candidatos à prefeitura de Porto Alegre utilizam o dia para realizarem panfletagens, concederem entrevistas à imprensa e se encontrarem com aliados. Confira o cronograma completo das agendas:

César Pontes (PCO)

18h - Entrevista à imprensa

Fabiana Sanguiné (PSTU)

6h30min - Panfletagem no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas

7h - Panfletagem na Escola Rio Branco

8h - Panfletagem no CDD Vila Jardim

17h30min - Panfletagem no Hospital de Clínicas

Felipe Camozzato (Novo)

10h30min - Presença no comitê central para colagem de adesivos e perfurites

12h30min - Entrevista à imprensa

14h - Gravação de material de campanha

15h30min - Visita à EMEF Nossa Senhora de Fátima

19h - Reunião no bairro Santa Tereza com candidato a vereador aliado

Juliana Brizola (PDT)

15h - Podcast com procuradores do município

17h - Entrevista à imprensa

Luciano Schafer (UP)

4h - Panfletagem na Carris

6h - Panfletagem no Terminal Antônio de Carvalho

9h - Porta em porta e panfletagem na Restinga

13h - Campanha de doação de sangue Sarah Vive

Noite - Agenda interna

Maria do Rosário (PT)

9h - Entrega de documento da Associação dos Técnicos de Nível Superior de Porto Alegre para a candidata

12h30min - Panfletagem no Grupo Hospitalar Conceição

16h30min - Entrevista à imprensa

17h - Agenda com a Bancada Negra

18h - Sextou no Centro e ato público

19h - Mutirão na Cidade Baixa

Sebastião Melo (MDB)

12h - Caminhada no comércio da Azenha

18h30min - Caminhada na Grande Cruzeiro

20h - Encontro com apoiadores de candidata a vereadora aliada

21h - Jantar com apoiadores de candidato a vereador aliado

Alguns candidatos não responderam ou não possuem agendas de campanha previstas para as datas. As agendas estão sujeitas a alterações.