Veja a agenda dos candidatos à prefeitura de Porto Alegre nesta quarta

Com o primeiro turno das eleições de 2024, marcado para 6 de outubro, se aproximando, os candidatos seguem cumprindo agendas de campanha. Nesta quarta-feira (25), aqueles que concorrem à prefeitura de Porto Alegre participam de debates, realizam entrevistas e se reúnem com apoiadores. Confira:



César Pontes (PCO)



15h - Entrevista para estudantes



Fabiana Sanguiné (PSTU)



7h - Panfletagem na Escola Parobé



9h - Entrevista à imprensa



11h30min - Panfletagem no RU Centro da Ufrgs



18h - Panfletagem na PUCRS



Felipe Camozzato (Novo)



8h10min - Debate Rádio Gaúcha



13h10min - Debate Rádio Guaíba / Correio do Povo



20h - Evento do candidato a vereador Ramiro Rosário

Juliana Brizola (PDT)

8h10min - Debate Gaúcha



12h - Jornal do Almoço



13h10min - Debate Guaíba



18h30min - Jantar com núcleo Leonel Brizola do Banrisul



Luciano Schafer (UP)



9h - Agenda interna



11h - Entrevista à imprensa



14h - Panfletagem e agitação na Andradas com General Câmara



17h - Conversa com apoiadores



Maria do Rosário (PT)



8h10min - Debate Rádio Gaúcha



13h10min - Debate Rádio Guaíba e Correio do Povo



17h45min - Entrevista à imprensa

Sebastião Melo (MDB)



8h10min - Debate Rádio Gaúcha



13h10min - Debate Rádio Guaíba e Correio do Povo



20h - Jantar com apoiadores de candidata a vereadora aliada



20h45min - Jantar com apoiadores de candidata a vereadora aliada



21h30min - Jantar com apoiadores de candidato a vereador aliado



Alguns candidatos não responderam ou não possuem agendas de campanha previstas para as datas. As agendas estão sujeitas a alterações.