Eduardo Leite trata de oportunidades do Plano Rio Grande com empresários em São Paulo

O governador gaúcho Eduardo Leite (PSDB) apresentou a empresários e investidores as oportunidades relacionadas ao Plano Rio Grande, em palestra na J. Safra Brazil Conference 2024, nesta terça-feira (24), em São Paulo. Leite abordou a estruturação dos projetos de reconstrução do Estado após as cheias de maio, e detalhou formas de como o setor privado pode atuar em parceria com o poder público.



"Com absoluta certeza, o Rio Grande do Sul sairá mais forte da tragédia. Estamos muito determinados, com uma estratégia bem organizada para, justamente, fazermos um enfrentamento tanto da reconstrução quanto da adaptação e resiliência climática, para que qualquer outro evento que ocorra encontre um Estado preparado, adaptado e com condições de suportá-lo", afirmou o governador a uma plateia com mais de mil lideranças empresariais do País.

Ao longo da palestra, Leite apresentou as. Além disso, afirmou que a iniciativa privada é uma das possíveis fontes de investimento ao lado de recursos do próprio Estado, do governo federal e dos fundos especiais criados para a reconstrução.Entre as possibilidades de colaboração, o governador destacou oda carteira do Plano Rio Grande, agilizando, por exemplo, a elaboração de termo de referência.Outra opção apontada por Leite de auxílio da iniciativa privada nas ações de reconstrução é por meio de, pois, além de concentrar os valores que deixarão de ser pagos mês a mês ao longo de três anos pela suspensão da dívida com a União, a legislação do fundo também permite o recebimento de doações por pessoas físicas e jurídicas nacionais e estrangeiras."Aproveitando as articulações que fizemos para dar capacidade fiscal ao Estado, vamos focar os investimentos de forma a ativar setores econômicos relevantes e a nova economia para qual o Rio Grande do Sul se sente absolutamente vocacionado, aprimorando o ambiente de negócios. E o setor privado terá um papel importante ao investir em projetos nesta direção", acrescentou o governador.No espaço de perguntas e respostas do painel, mediado pelo presidente do Banco J. Safra, José Olympio Pereira, o. A conclusão de projetos já em andamento e as obras posteriores serão financiados a partir de fundo especifico com R$ 6,5 bilhões do governo federal, a ser gerido por umLeite reforçou ainda a importância do apoio da sociedade civil, inclusive com a doação de valores para o Pix SOS Rio Grande do Sul, como canal seguro para financiar o amparo direto à famílias e empreendedores atingidos pelas enchentes. O governador ainda ressaltou as capacidades do Rio Grande do Sul para o desenvolvimento de negócios, a partir do restabelecimento da capacidade de investimento do Estado com as reformas estruturais promovidas no primeiro ciclo de governo.