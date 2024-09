Próximos prefeito e vereadores de Porto Alegre terão reajuste salarial em 2025

Uma lei sancionada pelo atual prefeito de Porto Alegre Sebastião Melo (MDB) em julho do ano passado garante reajuste salarial para o chefe do Executivo, o vice, os vereadores e os secretários da Capital a partir de 2025. Conforme a legislação, o salário do prefeito vai dos atuais R$ 21,4 mil para R$ 34,9 mil, enquanto o do vice passa de R$ 14,3 mil para cerca de R$ 23,4 mil. Já os secretários municipais passarão a receber R$ 19,9 mil, em vez dos R$ 14,3 mil que recebem hoje, e o subsídio dos vereadores da Capital vai de R$ 17,4 mil para R$ 23,4 mil. Os reajustes representam aumento de cerca de 63% para os próximos prefeito e vice, 39% para os secretários municipais e 34% para os parlamentares de Porto Alegre. A proposta havia sido aprovada na Câmara Municipal em votação apertada, por 18 votos favoráveis a 16 contrários. A apreciação da matéria no Legislativo ocorreu 12 de julho de 2023.