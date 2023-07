Melo sanciona lei que aumenta salários de prefeito, vice, secretários e vereadores

O prefeito Sebastião Melo (MDB) sancionou a lei que reajusta os subsídios do chefe do Executivo, vice-prefeito, secretários e vereadores de Porto Alegre a partir de 2025, no próximo mandato municipal. O projeto havia sido aprovado na Câmara da Capital na semana passada, última antes do recesso parlamentar de inverno, que ocorre de 17 a 31 de julho. A oficialização da proposta está no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa) desta terça-feira (18).