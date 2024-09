"Trinta anos depois os partidos não são os mesmos", diz Yeda sobre saída do PSDB

ex-governadora do Rio Grande do Sul Yeda Crusius falou nesta quarta-feira (18) sobre sua saída do PSDB falou nesta quarta-feira (18) sobre sua, partido ao qual foi filiada por 34 anos. De acordo com Yeda, os partidos políticos não são mais os mesmos que eram três décadas atrás.

"Eu tenho uma história no partido, que é desde o nascimento do partido. Deixei os trinta anos de economista que tinha, e comecei os trinta anos de política partidária, porque nasceu o PSDB na constituinte de 1988", disse a ex-governadora sobre a sua relação histórica com a legenda.

Yeda ainda afirma que irá se dedicar à comunicação e que pretende voltar a atuar profissionalmente no setor. "Nenhum partido me apaixona, o que me apaixona e sempre me apaixonou é a comunicação, e eu faço comunicação desde que me conheço por gente", afirmou a ex-governadora. Ela ainda completou: "Lógico que o projeto (de comunicação) foi crescendo, mas eu já estava muito desgostosa do modo de fazer política no País inteiro".

Em 29 de agosto deste ano, Yeda escreveu uma crônica em que relembra sua trajetóra política. Ao fim do texto, presta um depoimento sobre este novo momento de vida que pretende seguir. "Agradeço sempre as oportunidades que, na vida, me permitiram viver esses ciclos completos. Parto para mais uma mudança, um novo desafio pelo qual me apaixone. Há imensos desafios santando à nossa frente, e uma infinidade de oportunidades para essa escolha. Vamos lá", escreveu a ex-governadora.

Yeda Crusius é economista e professora universitária. Filiou-se ao PSDB em 1990 e foi governadora do RS entre 2007 e 2010. Também foi ministra do Planejamento no governo de Itamar Franco (MDB), em 1993, e cumpriu quatro mandatos como deputada federal gaúcha. Foi uma das fundadoras do PSDB Mulher, quando presidiu o secretariado, em 1999, e de 2017 a 2023.