Ex-governadora Yeda Crusius deixa PSDB após 34 anos

A ex-governadora do Rio Grande do Sul e ex-ministra do Planejamento Yeda Crusius pediu sua desfiliação do PSDB, após 34 nos quadros do partido. A notícia foi veiculada neste sábado (14) pelo jornal Zero Hora. Também no sábado, o PSDB Mulher lamentou, em carta aberta, a saída da tucana.

“É com profundo respeito e admiração que escrevemos esta carta para externar nosso lamento pela sua recente desfiliação do PSDB. (…) O PSDB-Mulher fica um pouco órfão com sua desfiliação partidária. Mas, tenha certeza que o legado que deixou, após anos à frente do Secretariado da Mulher, servirá como válvula propulsora para seguirmos com o mesmo afinco, coragem, resistência e resiliência em busca de uma maior participação das mulheres na política e pela igualdade”, destacou Cinthia Ribeiro, presidente do Secretariado Nacional da Mulher/PSDB e prefeita de Palmas (TO).

Segundo a publicação, Yeda saiu da legenda para assumir um projeto de comunicação, e se sente mais à vontade sem um vínculo partidário, para ter liberdade de ação e opinião.



Yeda Crusius é economista e professora universitária. Filiou-se ao PSDB em 1990 e foi governadora do RS entre 2007 e 2010. Também foi ministra do Planejamento no governo de Itamar Franco (MDB), em 1993, e cumpriu quatro mandatos como deputada federal gaúcha. Foi uma das fundadoras do PSDB Mulher, quando presidiu o secretariado, em 1999, e de 2017 a 2023.